Hatay'da boğazına yiyecek kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir ilkokul öğrencisi, boğazına yiyecek kaçması sonucu nefes almakta zorlandı. Öğretmeni Nazime Demiray, Heimlich manevrası uygulayarak öğrenciyi kurtardı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde boğazına yiyecek kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Serinyol 100. Yıl İlkokulunda teneffüse çıktığı sırada 2. sınıf öğrencisi Ali Hamis'in boğazına yiyecek kaçtı.

O sırada dersten çıkan öğretmen Nazime Demiray, öğrencinin nefes almakta zorlandığını fark ederek Heimlich manevrası uyguladı.

Öğretmenin müdahalesiyle öğrencinin boğazına kaçan yiyecek çıkarıldı.

Demiray'ın Heimlich manevrası uyguladığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
