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Diyarbakır'da öldürülen öğretmen Özgür Ekinci'nin Almanya'da yakalanan katil zanlısı tutuklandı

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğretmen Özgür Ekinci'yi borç yüzünden 8 el ateş ederek öldüren ve Almanya'da yakalanan Ramazan Ağaçhanlı, Türkiye'ye iade edilerek tutuklandı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yapan öğretmen Özgür Ekinci'yi öldürüp yurt dışına kaçan ve Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iadesi sağlanan Ramazan Ağaçhanlı, tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, öğretmen Özgür Ekinci'yi öldüren ve olayın ardından yurt dışına kaçan Ramazan Ağaçhanlı'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, 21 Ocak'ta hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ağaçhanlı'nın izine Almanya'da ulaşıldı.

JASAT ekipleri, Interpol/Europol Daire Başkanlığı ve Alman Interpol birimleriyle koordineli olarak çalışmalarını sürdürdü. Yapılan operasyonla Ağaçhanlı, Almanya'nın Frankfurt kentinde saklandığı evde yakalandı.

Öğretmen Özgür Ekinci'yi 8 el ateş ederek öldürdüğü belirlenen Ağaçhanlı, işlemlerin ardından Türkiye'ye getirildi ve jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Ağaçhanlı, İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla Diyarbakır'ın Ergani Ağır Ceza Mahkemesinde hazır edildi.

Savunmasının ardından Ağaçhanlı, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Cinayetin borç nedeniyle işlendiği tespit edildi.

Kaynak: AA / Aziz Aslan
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