Öğretmen, eşini doğrama tahtası ile öldürdü Güncel Haberler Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bu sabah saatlerinde yaşanan olayda sınıf öğretmeni Süleyman D. eşi Zeliha D. ile nedeni bilinmeyen bir konu üzerine tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetini artırmasının ardından sınıf öğretmeni mutfaktaki doğrama tahtası ile eşinin başına vurarak ölümüne neden oldu. Olay, Gaziantep Aydınlık Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Cahit Zarif İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Süleyman D. (55) ile ile eşi Zeliha D.(55) arasında kavga çıktı. Tartışma sırasında Süleyman Durmuş, mutfaktaki doğrama tahtasını alarak eşinin başına vurdu. Zeliha D. kanlar içinde yığıldı. Eşinin nabzını kontrol eden Süleyman D., öldüğünü anlayınca da polis merkezine giderek durumu anlattı. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Zeliha Durmuş'un cansız bedeniyle karşılaştı. Zeliha Durmuş'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Süleyman Durmuş'un emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik Süleyman Durmuş 3. Sayfa Güncel Haberler

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