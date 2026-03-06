Haberler

Soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi, öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

HATAY'da eğitim gördüğü ilkokulda soluk borusuna yiyecek kaçan Ali Hamis (7), öğretmeni Nazime Demiray tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi 100'üncü Yıl İlkokulu'nun prefabrik binasında teneffüse çıkan 2/D sınıfı öğrencisi Suriye uyruklu Ali Hamis'in yediği yiyecek, soluk borusuna kaçtı. Fenalaşan Hamis, nefes almakta zorlandı. Durumu fark eden öğretmeni Nazime Demiray, soğukkanlılıkla Heimlich manevrası uyguladı. Yiyecek parçasının soluk borusundan çıkmasıyla nefes alabilen Hamis, ölümden döndü. Yaşanan anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

