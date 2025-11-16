Haberler

Öğretmen Gözüyle Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Öğretmen Gözüyle' temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğretmenler ödüllerini 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde alacak. Yarışmaya toplam 843 eser katıldı.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenen "Öğretmen Gözüyle" temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı. Dereceye giren öğretmenlere ödüller, 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı'nda verilecek.

"Öğretmen Gözüyle" temalı fotoğraf yarışması, öğretmenlerin sanatsal faaliyetlere katılımını teşvik etmek ve öğretmenin derinliğini, zarafetini, bilgeliğini ve merhametini yansıtan fotoğraflarla görsel hafıza oluşturmayı amaçladı.

Ülke genelinden öğretmenlerin katıldığı yarışmada, eserlerin ön elemeleri il milli eğitim müdürlüklerince yapıldı ve toplam 843 eser Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderildi.

Seçici kurul değerlendirmesi sonucu İstanbul'dan yarışmaya katılan Elektrik Öğretmeni İrfan Sak birincilik, Erzurum'dan katılan Sınıf Öğretmeni Zeynep Nur Kahveci ikincilik, Bartın'dan katılan İngilizce Öğretmeni Serdar Aydın ise üçüncülük ödülüne layık görüldü. Ankara'dan katılan Matematik Öğretmeni Fatma Arzu Akkaya, Özel Eğitim Öğretmeni Osman Uluç ve Bolu'dan Fizik Öğretmeni Kemal Tümen mansiyon ödülü aldı.

50 eser, Ankara Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde sergilenecek

Yarışmada dereceye giren öğretmenlere ödüller, 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı kapsamında Ankara'da verilecek. Ayrıca, dereceye giren, mansiyon alan ve seçici kurul tarafından sergilenmeye değer görülen 50 eser, 22-27 Kasım 2025 tarihleri arasında Ankara Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde sergilenecek.

