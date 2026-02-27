Haberler

Öğretmenin eşini iş yerinde darbettiği anlar kamerada

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde bir öğretmen, eşiyle arasında geçen tartışmada iş yerinde eşini darbetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, ancak çiftin birbirleri hakkında şikayetçi olmadığı ifade edildi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde öğretmen F.D.'nin eşini iş yerinde darbettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Yeni ortaya çıkan görüntülerdeki çiftin birbiri hakkında şikayeti olmadığı belirtildi.

Olay, geçen yıl aralık ayında Atakum ilçesindeki mobilya dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, öğretmen olduğu belirtilen F.D., dükkanda çalışan eşi Z.D.'nin yanına gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada F.D., eşi Z.D.'yi darbetti. O anlara ilişkin, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. İş yeri sahibi F.D. hakkında dükkana zarar verdiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Çiftin ise birbiri hakkında şikayetinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
