Öğrencinin Parmağına Sıkışan Demir Halka İtfaiye Ekiplerince Çıkarıldı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde Çakıllı Ortaokulu öğrencisi E.G'nin parmağına sıkışan demir halka, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile çıkarıldı.
Çakıllı Ortaokulu öğrencisi E.G, iki parçadan oluşan madeni paranın ortasındaki kısmı çıkardıktan sonra demir halkayı yüzük parmağına taktı.
Halkanın parmağına sıkışması üzerine öğretmenlerine haber veren öğrenci için itfaiyeden yardım istendi.
Okula gelen Vize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, demir halkayı spiral makinesiyle kesip öğrencinin parmağından çıkardı.
Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel