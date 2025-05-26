Öğrencilerin Atık Malzemelerle Tasarladığı Ürünler Sergiyle Görücüye Çıktı

Öğrencilerin Atık Malzemelerle Tasarladığı Ürünler Sergiyle Görücüye Çıktı
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Çeralan İlkokulu ve Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, atık malzemelerden hazırladıkları ürünleri sergiledi. Etkinlik, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde öğrencilerin atık malzemelerden tasarladıkları ürünler sergilendi.

Çeralan İlkokulu ve Ortaokulu öncülüğünde "eTwinning Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, karton ve plastik atıklardan çeşitli ürünler hazırladı.

Ürünler, okulda düzenlenen sergide bir araya getirildi.

Çalışmanın öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Güncel
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