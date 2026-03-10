Bozyazı ilçesinde öğrenciler, ihtiyaç sahiplerinin bakkallara olan borcunu ödedi
Mersin'in Bozyazı ilçesindeki öğrenciler, topladıkları bağışlarla ihtiyaç sahiplerinin bakkallara olan borçlarını kapattı ve Osmanlı Dönemi geleneği 'zimem defteri'ni yaşattı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğrenciler, topladıkları bağışlarla ihtiyaç sahiplerinin bakkallara olan borcunu kapattı.
Bozyazı Ortaokulu öğrencileri, Osmanlı Dönemi'nden kalan yardımlaşma usulü olan "zimem defteri" geleneğini yaşatmak için bir araya geldi.
Çevresindeki kişilerden bağış toplayan çocuklar, bazı bakkallara gidip ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi.
Öğrencilerin davranışı, aileleri ve öğretmenlerince takdir edildi.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik