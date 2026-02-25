Haberler

Sason'da öğrenciler Merkez Camisi'ni ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Sason ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde Merkez Camisi'ni ziyaret ederek manevi atmosferi yerinde deneyimlediler.

Batman'ın Sason ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Merkez Camisi'ni ziyaret etti.

Öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, ramazan ayının manevi atmosferini yerinde yaşama fırsatı buldu.

Program kapsamında caminin İslam medeniyetindeki yeri ve önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlçe vaizi Hasan Kandemir, öğrencilere caminin mimari yapısı ve bölümlerini tanıttı.

Kaynak: AA / Metin Özmen
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu

İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu

İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar

Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i kültür merkezine sokmadılar
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı