Öğrenci yurdunda 7 çocuğa uygulanan şiddet görüntüleri kamerada - Haberler

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Öğrenci yurdunda 7 çocuğa uygulanan şiddet görüntüleri kamerada

Haberler.com - Güncel
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İstanbul'da bir öğrenci yurdunda yaşandığı iddia edilen olayda yurt görevlisi, ders verdiği küçük çocukları sırasıyla şiddet uyguladı. O anların güvenlik kamerasına takılan görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul'da bir öğrenci yurdunda yaşandığı iddia edilen olayda, bir görevli tarafından masanın etrafına oturan 7 küçük çocuğa şiddet uygulandı.

O ANLAR KAMERADA

Söz konusu olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, o anlar büyük tepki çekti.

SIRASIYLA ŞİDDET UYGULADI

Görüntülerde bir kişinin ders verdiği öğrencilerin kafasına sırayla vurarak şiddet uyguladığı görülüyor. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Haberler.com - Güncel

İstanbul, Güncel, Haberler

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