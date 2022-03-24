Öğrenci yurdunda 7 çocuğa uygulanan şiddet görüntüleri kamerada
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İstanbul'da bir öğrenci yurdunda yaşandığı iddia edilen olayda yurt görevlisi, ders verdiği küçük çocukları sırasıyla şiddet uyguladı. O anların güvenlik kamerasına takılan görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul'da bir öğrenci yurdunda yaşandığı iddia edilen olayda, bir görevli tarafından masanın etrafına oturan 7 küçük çocuğa şiddet uygulandı.
O ANLAR KAMERADA
Söz konusu olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, o anlar büyük tepki çekti.
SIRASIYLA ŞİDDET UYGULADI
Görüntülerde bir kişinin ders verdiği öğrencilerin kafasına sırayla vurarak şiddet uyguladığı görülüyor. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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