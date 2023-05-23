Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! 1 kişi öldü, 11 kişi yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Reşadiye-Aybastı kara yolunda meydana geldi. Öğrencileri taşıyan Ahmet Eraslan (50) idaresindeki servis minibüsü, Abdullah Kayıcı (48) idaresindekiotomobille çarpıştı. Kazada otomobildeki Suna Kayıcı (48) hayatını kaybetti. Sürücüler Abdullah Kayıcı ve Ahmet Eraslan ile servisteki 6'sı öğrenci, 2'si öğretmen 8 kişi ve otomobildeki 1 kişi yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı, Suna Kayıcı'nın cenazesi ise aynı hastanenin morguna konuldu. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.