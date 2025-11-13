Ogm Uçağı Hırvatistan'da Düştü, İbrahim Yumaklı: Kazada Şehit Olan Pilotumuza Allah'tan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı ve Sabır Diliyorum

(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakım için Hırvatistan'a giden ve telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçağın enkazına, Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında ulaşıldığını ve kazada pilotun şehit olduğunu açıkladı.

Bakım için Hırvatistan'a giden Orman Genel Müdürlüğü'ne ait iki yangın söndürme uçağından biriyle telsiz irtibatının kesildi. Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonrası uçağın enkazına ulaşıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.