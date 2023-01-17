Oğluyla yaşadığı evde ölü bulundu Güncel Haberler ANTALYA'da İsmet Arslan (84), oğluyla birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. ANTALYA'da İsmet Arslan (84), oğluyla birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. Dedesinin öldüğünü öğrenen torunu, gözyaşı döktü. Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 127 Sokaktaki 5 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Oğlu Yaşar Arslan (60) ile yaşayan İsmet Arslan'a ulaşamayan yakınları eve geldi. Arslan kapıyı açmayınca, yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, eve girdiklerinde İsmet Arslan'ın koltukta oturur vaziyette cesediyle karşılaştı. Ölüm haberini alıp, eve gelen İsmet Arslan'ın torunu, gözyaşı döktü.İsmet Arslan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İsmet Arslan Muratpaşa Güncel Haberler

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