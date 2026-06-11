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Filistin Esirler Medya Ofisi: İsrail hapishanesindeki Filistinlilerde alerji ve mantar vakaları yaygın

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Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail'in Ofer Hapishanesi'ndeki Filistinli tutuklular arasında alerji, mantar ve pire vakalarının yayıldığını, tedavinin reddedildiğini ve kötü koşullar nedeniyle insani yaşam şartlarının bulunmadığını açıkladı.

Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesi'ndeki Filistinliler arasında alerji, mantar ve pire vakalarının yayıldığını, tutukluların tedaviden mahrum bırakıldığını belirtti.

Ofisten yapılan açıklamada, hapishanedeki tutukluların çoğunun vücutlarında yayılan şiddetli kaşıntı ve cilt hastalıkları nedeniyle kızarıklıklar oluştuğu kaydedildi.

Ofer Hapishanesindeki Filistinli tutuklular arasında alerji, mantar ve pire vakalarının yayıldığı aktarılan açıklamada, hapishane yönetiminin, mahkumların sağlık durumlarının kötüleşmesine ve aralarında hastalıkların yayılmasına rağmen tıbbi tedavi sağlamayı reddettiği ifade edildi.

Hapishanedeki tutukluların, koğuşlara yapılan baskınlar sırasında polis köpekleri ve gerçek mermi kullanılarak sürekli baskıya maruz bırakıldığı belirtilen açıklamada, "Kötü beslenme, açık havaya çıkma süresinin kısaltılması ve hastalıkların yayılması, Ofer Hapishanesini en temel insani yaşam koşullarından yoksun, ağır şartlara sahip bir ortama dönüştürdü." denildi.

Filistinli ve İsrailli insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 9 bin 300'den fazla Filistinli bulunuyor.

İsrail hapishaneleri sık sık işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal sonucu ölümlerle gündeme geliyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
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