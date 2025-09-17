Of'ta İlköğretim Haftası Kutlandı

Trabzon'un Of ilçesinde İlköğretim Haftası kapsamında kutlama programı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu'nun Of Kaymakamlığı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.

İsmail Yıldırım İlkokulu'nda devam eden programda konuşan Kabahasanoğlu, ilçede eğitim ailesi olarak yeni ve umutlarla dolu bir yılın başlamasının heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Kararlı ve anlayışlı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini aktaran Kabahasanoğlu, "Geçtiğimiz yıl başladığımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredat uygulamasında güzel sonuçlar aldık. Ülkemizi her şeyi ile ileriye taşıyacak, çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Müfredatında bu yıl daha güzel çalışmalara imza atacağız." diye konuştu.

Programa Of Kaymakamı Eşref Akça, Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Türk, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Doğan, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.