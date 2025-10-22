Of İnsan Hakları Kurulu Nezarethaneleri İnceledi

Of İnsan Hakları Kurulu ekim ayı çalışmaları kapsamında ilçedeki nezarethanelerde incelemede bulundu.

Of Kaymakamı Eşref Akça başkanlığında bir araya gelen Of İnsan Hakları Kurulu, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı nezarethanelerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Nezarethanelerde bir eksiklik bulunmadığını belirten Akça, "Bu konuda emniyetimizi ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Kurul üyelerimize katılımları ve çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum." dedi.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu da alınan tedbirler nedeniyle kurum amirlerini tebrik ederek, kurul üyelerine teşekkür etti.