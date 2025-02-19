TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor

TÜSİAD Başkanı'na soruşturma! Polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

Valilik beklenen haberi verdi! İstanbul'da eğitime kar engeli
CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar

CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Of İlçe Milli Eğitim Müdürü, Mesleki Eğitim Destekleyicilerini Ziyaret Etti

Of İlçe Milli Eğitim Müdürü, Mesleki Eğitim Destekleyicilerini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İdris Kabahasanoğlu, Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin eğitimine katkı sunan işletmeleri ziyaret ederek mesleki eğitimdeki iş birliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Of İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin mesleki eğitimlerine katkı sunan işletmelere ziyarette bulundu.

Kabahasanoğlu, mesleki ve teknik eğitimde yeni bir vizyon oluşturulması için öğrencilerin eğitimlerine katkı sunan işletmeleri ziyaret ettiklerini belirtti.

İşletmelerde teknik eğitimin güçlendirilmesi ve iş birliğinin artırılmasına yönelik görüşmelerde bulunduklarını dile getiren Kabahasanoğlu, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara eleman talepleri de karşılanmış olacak. Devletimizin öğrencilere vermiş olduğu maddi destek de işletmelerimizin işlerini kolaylaştırmaktadır. Destekleri ve projenin hayata geçirmeleri nedeniyle devlet büyüklerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
img

CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar
img

Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi
img

Süper Lig devinde düşüş var! İşte en fazla taraftarı olan kulüp
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF'nin yabancı kararına eski Türk hakemden isyan

TFF'nin yabancı kararına Türk hakemden isyan
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı

Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı
Edirne'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Erdoğan'ın yanıtsız bıraktığı İmamoğlu sorusu

Koridorda mikrofon uzattılar: İmamoğlu ile yarışmaya ne dersiniz?
Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu: Keşke en kısa zamanda ölsem

Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.