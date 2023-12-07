ODÜ'de Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 100 fidan dikildi

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 100 fidan toprakla buluşturuldu. Sosyoloji Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin doğa bilincini geliştirmek amacıyla 25 halep çamı, doğu ladini, mavi selvi, 15 kara selvi ve 10 fıstık çamı fidanı dikildi. Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, etkinliğin gelecek için önemli olduğunu belirtti.

Ordu Üniversitesinde (ODÜ) Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 100 fidan toprakla buluşturuldu.

ODÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sosyoloji Kulübünce, Cumhuriyet Yerleşkesinde "Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Anısına 100 Fidan Dikme Etkinliği" gerçekleştirildi.

Etkinlik çerçevesinde öğrencilerin doğa bilincini geliştirmek üzere Orman Fidanlık Müdürlüğü'nden temin edilen 25'er halep çamı, doğu ladini ve mavi selvi, 15 kara selvi ve 10 fıstık çamı fidanının dikimi yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, etkinliğin gelecek adına daha temiz ve bol oksijenli bir ortam için son derece önemli olduğunu ifade etti.