Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Odessa ve Zaporijya saldırılarında 3 sivil öldü, Ukrayna genelinde 32 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Rusya'nın dün geceden bu yana süren hava saldırılarında Odessa ve Zaporijya'da 3 sivilin öldüğünü, ülke genelinde 32 kişinin yaralandığını bildirdi. Zaporijya'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Rusya'nın hava saldırılarında Ukrayna'nın farklı bölgelerinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin yaralandığını bildirdi.

DSNS tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya dün geceden bu yana düzenlediği saldırılar hakkında bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, ülkenin Odessa ve Zaporijya kentlerine yönelik saldırılarda 3 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Ülke genelindeki çeşitli bölgelerin hedef alınması sonucu 32 kişinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, Zaporijya kentindeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Ukrayna ordusunun kullandığı Starlink internet hizmetinde kısıtlamalar devam ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ülkesine yönelik son saldırılarda farklı bölgelerde hasar gören enerji tesislerinin bakım ve onarım çalışmalarının hızlandırılması yönünde çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Ordu yetkililerinden, Rusya-Ukrayna savaşında cephedeki son gelişmeler hakkında da bilgi aldığını aktaran Zelenskiy, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sisteminin Ukrayna ordusuna sunduğu "Starshield" internet hizmetinin hızında kısıtlamaların sürdüğünü ifade etti.

Söz konusu kısıtlamaların tüm cephe hattı boyunca görüldüğünü belirten Zelenskiy, ABD tarafından konu hakkında henüz bir açıklamanın yapılmadığını bildirdi.

Zelenskiy, "Ukrayna Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarına, durumun düzeltilmesi ve bilgi alınması için ABD Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve SpaceX şirketiyle daha aktif bir şekilde temas kurmaları talimatı verildi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Otomotiv devinden radikal karar! Tüm yeni yatırımlarını durdurdu

Otomotiv devinden dünyayı şaşırtan karar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul servisinde dehşet! Kız öğrenciyi öldüresiye dövdü, diğerleri gülerek izledi

Küçük kızı öldüresiye dövdü, servistekilerin tepkisi pes dedirtti
Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! 3 ay süre verildi

Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! Mahkemeden karar çıktı
Lvbel C5 ve Alizade'ye hapis şoku! 5 yıla kadar cezaları istendi

İddianame kabul edildi: 5 yıla kadar hapisleri isteniyor
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi

Kimse bunu beklemiyordu! Dev bankalardan peş peşe güncelleme geldi
23 yaşında devletin zirvesine yükseldi! Ülkede tartışmalar aldı başını gitti14

23 yaşında devletin zirvesine yükseldi! Ortalık fena karıştı
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'dan faciayı önleyen müdahale!

Ünlü oyuncunun refleksi hayat kurtardı: Genç kızı ölümden çekip aldı

ABD'de 152 yıl sonra bir ilk! Seçilen ilk siyahi senatör oldu

ABD'de 152 yıl sonra bir ilk!