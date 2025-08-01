Ödemiş'teki Orman Yangınında Nakliyecilere Teşekkür Belgesi verildi

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınında hayvanların tahliyesine katkı sağlayan nakliyecilere teşekkür belgesi verildi.

Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hüseyin Kılıç'ın katılımıyla düzenlenen törende, yangında görev alan gönüllülere belgeleri takdim edildi.

Kaymakam Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, herhangi bir talimata ihtiyaç duymadan yardım eli uzatan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Hasar gören yerlerle ilgili verilen sözlerin yerine getirildiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ev yapımları ise 1 yıl gibi bir süreçte tamamlanması düşünülüyor. Askı ilan süreleri bittikten sonra ihale süreleri başlayacak. Tosunlar köyü dışında yerinde dönüştürme yapılacak. Tosunlar köyü için yeni bir yer belirlemiştik çünkü köy tamamen yandığı için orada uygun düz bir alan bulamadık. İnşallah onlarda en kısa sürede tamamlanacak. Ben bu yangın sürecinde hayvanların tahliyesinde canla ve başla mücadele vererek katkı sağlayan değerli nakliyeci arkadaşlara teşekkür ediyorum."