Ödemiş'teki Orman Yangınında Nakliyecilere Teşekkür Belgesi verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ödemiş ilçesindeki orman yangını sonrası hayvanların tahliyesine destek olan nakliyecilere teşekkür belgeleri takdim edildi. Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan, gönüllülere minnettar olduklarını ifade etti.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınında hayvanların tahliyesine katkı sağlayan nakliyecilere teşekkür belgesi verildi.

Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hüseyin Kılıç'ın katılımıyla düzenlenen törende, yangında görev alan gönüllülere belgeleri takdim edildi.

Kaymakam Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, herhangi bir talimata ihtiyaç duymadan yardım eli uzatan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Hasar gören yerlerle ilgili verilen sözlerin yerine getirildiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ev yapımları ise 1 yıl gibi bir süreçte tamamlanması düşünülüyor. Askı ilan süreleri bittikten sonra ihale süreleri başlayacak. Tosunlar köyü dışında yerinde dönüştürme yapılacak. Tosunlar köyü için yeni bir yer belirlemiştik çünkü köy tamamen yandığı için orada uygun düz bir alan bulamadık. İnşallah onlarda en kısa sürede tamamlanacak. Ben bu yangın sürecinde hayvanların tahliyesinde canla ve başla mücadele vererek katkı sağlayan değerli nakliyeci arkadaşlara teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
ATV'nin tarih dizisinde radikal değişim: Kuruluş Osman'ın ismi değişti

ATV'nin tarih dizisinde radikal karar: Kuruluş Osman'ın ismi değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Kan donduran olay! Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.