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Ödemiş'te polis, 257 öğrenciye siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı eğitimi verdi

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Ödemiş'te polis, 257 öğrenciye siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı eğitimi verdi
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis, 257 öğrenciye güvenli internet, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı konularında eğitim verdi. Güvenli İnternet Güvenli Gelecek projesi kapsamındaki eğitimde öğrencilere akran zorbalığı ve riskli sosyal medya kullanımına karşı broşür dağıtıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polisler, öğrencilere güvenli internet kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı konularında eğitim verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, "Güvenli İnternet Güvenli Gelecek" projesi kapsamında, Mehmet Tevfik Ortaokulu ile Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 257 öğrenciye eğitim verdi.

Eğitimde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi personelince SİBERAY kapsamında güvenli internet kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı konuları anlatıldı.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri de öğrencilere akran zorbalığıyla ve riskli internet ve sosyal medya kullanımıyla mücadele konularında broşür dağıttı.

Kaynak: AA
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