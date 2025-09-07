Ödemiş'te Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı

Haberler

İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosiklet kazası meydana geldi. 49 yaşındaki Coşkun Güler'in kullandığı motosiklet devrildi ve Güler yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Coşkun Güler (49) yönetimindeki 35 BLR 592 plakalı motosiklet, Alaşarlı Mahallesi yakınlarında devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
