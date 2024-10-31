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Ödemiş'te Kültür Yolu Festivali Kapsamında Defile ve Sergi Düzenlendi

Ödemiş'te Kültür Yolu Festivali Kapsamında Defile ve Sergi Düzenlendi
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Ödemiş Kaymakamlığı'nın düzenlediği Kültür Yolu Festivali'nde, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı elbiseler ve el işi ürünler sergilendi. Sergi, 3 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ödemiş Kaymakamlığının Kültür Yolu Festivali ile Yarınlara İz Bırak projeleri kapsamında, Çakırağa Konağı'nda defile ve sergi gerçekleştirildi.

Ödemiş Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince hazırlanan elbiseler ve el işi ürünler, Birgi Mahallesi'ndeki konakta beğeniye sunuldu.

Ödemiş Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Abdullah Gürsoy, "Çantalar, takılar tamamen bizim kendi ürünlerimiz. Kumaşın dokumasından işlenmesine kadar tamamen usta öğreticilerimizin ellerinden çıktı." dedi.

Programa Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan da katıldı.

Sergi 3 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

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