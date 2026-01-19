Haberler

İzmir Ödemiş'te yüksek kesimler beyaza büründü

Güncelleme:
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yağan kar, ormanları beyaz örtüyle kapladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, bölgedeki muhteşem manzarayı dronla görüntüledi.

İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki ormanlar, yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi. Tarım ve Orman Bakanlığı da ormanların kar yağışı sonrası görüntülerini paylaştı.

Ödemiş ilçesinde dün gece kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü. Ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ödemiş ilçesindeki ormanların kar yağışı sonrası görüntülerini paylaştı. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ormanlarımızda kışın zarafeti... Beyaz örtü İzmir Ödemiş'te doğaya ayrı bir güzellik kattı" ifadelerine yer verildi.

Bölgede güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
