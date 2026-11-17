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Nusretiye Camisi'nin yapımının 200. yılı dolayısıyla İstanbul'un mimari, kültürel ve toplumsal yapısının ele alınacağı sempozyum düzenlenecek.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "Yapımının 200. Yılında Nusretiye Camisi ve Dönemi Sempozyumu", yarın MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu'nda yapılacak.

Dört oturumdan oluşacak sempozyumda, Nusretiye Camisi'nin inşa edildiği dönemin İstanbul'unun mimari, kültürel ve toplumsal ortamı değerlendirilecek. Osmanlı mimarisinde 18. yüzyılın sonlarından 19. yüzyılın ilk yarısına uzanan değişim ve dönüşümün yanı sıra Avrupa ile gerçekleşen kültürel ve sanatsal etkileşimlerin mimari üretime yansımaları da ele alınacak.

Saat 10.00'da başlayacak sempozyumda Prof. Dr. Mehmet Baha Tanman, "Nusretiye Camisi'nin Çevresine ve Bazı Mimari Özelliklerine İlişkin Notlar" başlıklı açılış konferansı verecek.

Sempozyumun ilk oturumunda Nusretiye Camisi'nin açılışı ve madalyonu, vakfiyesi, 19. yüzyıl başlarında mimarlık ortamı ve caminin inşa edildiği dönemin mekan algısındaki değişim konuları ele alınacak.

İkinci oturumda Sultan II. Mahmud döneminde caminin inşa edildiği Tophane çevresindeki dönüşüm, kışla mimarisi, ibadet mekanları ve Nusretiye Camisi'nin kent dokusu içindeki yeri üzerine sunumlar yapılacak.

Program, saat 18.00'de gerçekleşecek kapanış oturumuyla sona erecek.

Kaynak: AA