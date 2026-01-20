Haberler

MSB: Bayrağımıza saldırı ile ilgili idari tahkikat başlatıldı

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Nusaybin'deki geçişe kapalı sınır kapısında bayrağa yapılan saldırı ve terör örgütü sempatizanlarının sınır geçme teşebbüsü ile ilgili idari tahkikat başlattığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "Nusaybin'de geçişe kapalı sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nusaybin'de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.

