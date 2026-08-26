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Nusaybin'de İş Yerine Silahlı Saldırı

Nusaybin'de İş Yerine Silahlı Saldırı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde maskeli ve motosikletli iki şüpheli, bir iş yerine tabancayla ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri önünde park halindeki bir otomobile iki kurşun isabet etti. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde maskeli ve motosikletli 2 şüpheli, bir iş yerine tabancayla ateş açtı. Saldırıda yaralanan olmazken, iş yeri önünde park halinde bulunan otomobile 2 kurşun isabet etti.

Olay, saat 22.30 sıralarında Dicle Mahallesi Şahin Caddesi'nde meydana geldi. Maskeli ve motosikletli 2 şüpheli, iş yerinin bulunduğu bölgeye gelerek tabancayla ateş açtı. Şüpheliler, daha sonra motosikletle ara sokaklara girerek kaçtı. Olayda, iş yeri önünde park halinde bulunan bir otomobile 2 kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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