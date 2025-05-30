Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan 5 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi tahliye edildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinliğe ilahiyatçı-yazar Nureddin Yıldız'ın konuşmacı olarak davet edilmesini protesto eden ve tutuklanan 6 öğrenciden 5'i serbest bırakıldı.

"TAHLİYE HABERİNİ BEKLİYORUZ"

Kararı, sosyal medya hesabından duyuran Anne Baba Dayanışma Ağı, "Nurettin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan Boğaziçili çocuklarımızın tensiben tahliye kararı açıklandı. Çocuklarımız artık özgür. Silivri'de çocuklarımızın tahliye haberini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

TUTUKLU ÖĞRENCİ KALMADI

Protestolarda tutuklanan öğrencilerden Sinemis Zülâl da 16 Mayıs'ta serbest bırakılmıştı. Bugün tahliye edilen 5 öğrenciyle birlikte dosyaya ilişkin tutuklu öğrenci kalmadı.

NE OLMUŞTU?

İlahiyatçı-yazar Nureddin Yıldız, Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) 13 Mayıs'ta düzenlediği "İslami ilimler: Kim için, ne kadar?" başlıklı etkinliğe konuşmacı olarak davet edilmişti. Yıldız'ın üniversitede konuşmasını istemeyen bazı öğrenciler, Kuzey Kampüs'te bir araya gelerek protesto gösterisi düzenlemişti. Kampüs içinde polis ile öğrenciler arasında yaşanan arbede sonucu toplam 97 kişi gözaltına alınmış, 15'i adliyeye sevk edilmişti. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 6 öğrenci, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlamasıyla cezaevine gönderilmişti.