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Gaziantep'te zeytinlikte başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Gaziantep'te zeytinlikte başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde zeytinlikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte söndürüldü. Yangında yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü.

Sakçagözü ile Beydilli mahalleleri kırsalındaki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangında yaklaşık 20 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
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