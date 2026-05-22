TIR, otomobile çarpıp viyadükten düştü; 3 ölü, 3 yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobile arkadan çarpan TIR'ın viyadükten düşmesi sonucu ağır yaralanan TIR şoförü İsmail G. (23) hastanede hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi, yaralıların tedavisi sürüyor.
TIR ŞOFÖRÜ DE ÖLDÜ
Kadir ÇELİK/GAZİANTEP,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı