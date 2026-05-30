Gaziantep'te seyir halindeki otomobil yandı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde yoda seyir halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Öğle saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 20'nci kilometresinde, Gaziantep yönüne ilerleyen Selim A.'nın (26) kullandığı 27 BFJ 728 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Motordan yükselen alevleri gören sürücü, otomobilini park edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyecilerin müdahalesiyle otomobili kaplayan alevler söndürüldü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

