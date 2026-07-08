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Gaziantep'te orman yangını

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte söndürüldü. Yangında 2 hektar alan zarar gördü.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Yangın, öğleden sonra Nurdağı Tandırlı Mahallesi kırsal alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Nurdağı Kartal Orman İşletme Şefliğine ait 2 ilk müdahale aracı,6 arasöz, 3 su tankı sevk edildi. Jandarmanın çevrede geniş çaplı önlem aldığı yangını söndürme çalışmalarına havadan 2 helikopter destek verdi. Havadan ve karadan 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, 2 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemede başlatıldı.

Kadir ÇELİK/ NURDAĞI(Gaziantep),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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