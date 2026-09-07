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Nurdağı Kaymakamı tarım işçilerini ziyaret etti

Nurdağı Kaymakamı tarım işçilerini ziyaret etti
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Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Gözlühüyük Mahallesi'nde tarım işçilerini ziyaret ederek çalışmaları inceledi ve işçilerin çadırlarında sohbet edip çalışma ve yaşam koşulları hakkında bilgi aldı. Erciyas, işçilere kolaylıklar diledi.

Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, kırsal Gözlühüyük Mahallesi'nde tarım işçilerini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi.

Tarlalarda sürdürülen çalışmaları inceleyen Kaymakam Erciyas, daha sonra tarım işçilerinin kaldığı çadırları ziyaret etti.

Emekçilerle bir araya gelerek sohbet eden Erciyas, işçilerin çalışma ve yaşam koşulları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Erciyas, alın teriyle toprağa bereket katan tüm tarım işçilerine kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA
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