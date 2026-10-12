Norveç Veri Koruma Kurumu, Microsoft'un Xandr'ine 12 milyon avro ceza verdi

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Norveç Veri Koruma Kurumu, kişisel verileri izinsiz paylaştığı gerekçesiyle ABD'li teknoloji devi Microsoft'un reklam platformu Xandr'e para cezası verdiğini açıkladı.

Norveç Veri Koruma Kurumunca yapılan yazılı açıklamada, Microsoft'un reklam platformu Xandr'in hassas kişisel verileri izinsiz paylaştığı belirtilerek, platforma 12 milyon avro ceza uygulama kararı alındığı aktarıldı.

Açıklamada görüşüne yer verilen Norveç Veri Koruma Kurumu Direktörü Line Coll, yapılan ihlallerin son derece ciddi olduğunu ifade ederek, kurumun bugüne kadar uyguladığı en yüksek para cezasını Xandr'e verdiğinin altını çizdi.

Norveç'teki binlerce kullanıcının olumsuz etkilendiğine işaret eden Coll, kullanıcıların kişisel bilgilerinin yasa dışı kullanımına maruz kaldığını söyledi.

Norveç'te yayın yapan NRK'nin haberinde ise bir Microsoft yetkilisinin kullanıcı gizliliğinin Microsoft için önemli olduğunu söylediği aktarıldı.

Yetkili, söz konusu ihlallerin Microsoft'un Xandr'i satın almadan önce yapılmış olabileceğini ifade ederek, verilen karara ilişkin incelemede bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA