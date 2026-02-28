Haberler

Norveç Dışişleri Bakanı Eide: İsrail'in İran'a saldırısı uluslararası hukukun ihlali

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirerek, saldırıların acil bir tehdit gerektirdiğini ve diplomatik çözüm çağrısında bulundu.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledi.

Eide, devlet televizyonu NRK'ye yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını sert bir dille eleştirdi.

Saldırıların hukuki dayanağının bulunmadığını belirten Eide, şu ifadeleri kullandı:

"Bu saldırılar İsrail tarafından 'önleyici bir hamle' olarak nitelendiriliyor ancak uluslararası hukuka göre durum böyle değil. Bir saldırının 'önleyici' kabul edilebilmesi için ortada yakın ve acil bir tehdidin bulunması gerekir."

Norveç Dışişleri Bakanı, bölgedeki gerilimin düşürülmesi için tarafları itidale çağırarak krizin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

İsveç'in eski Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Carl Bildt de İran'a yapılan saldırıların uluslararası hukuka açık şekilde aykırı olduğunu kaydetti.

Bildt, "ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırının önemli bir süre boyunca huzursuzluğa yol açacağı kesin. Büyük çaplı bir harekat ve ciddi bir süre devam edecek." dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da saldırılara katılan ABD'nin büyük ölçüde geleneksel uluslararası hukukun dışında hareket ettiğini söyledi.

Stubb, Yle'ye yaptığı açıklamada, "Genellikle bu tür saldırılar için meşruiyet BM'den (Birleşmiş Milletler) ya da en azından müttefiklerden aranır." diyerek, bu kez böyle bir durumun olmadığını belirtti.

