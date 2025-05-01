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NÖHÜ Rektörü'nden 1 Mayıs Mesajı

NÖHÜ Rektörü'nden 1 Mayıs Mesajı
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla emekçilerin onur gününü kutlayarak, onların haklarını her zaman savunacaklarını vurguladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uslu, mesajında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün alın teriyle çalışan emekçilere ithaf edilmiş bir bayram olduğunu ifade etti.

Bu özel günün tüm emekçilerin onur günü olduğunu belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Bizler de bu anlamlı günde emekçilerimizin yanında olduğumuzu, onların haklarını ve emeklerini her zaman savunacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Ülkemizin ve milletimizin ilerlemesinde büyük pay sahibi olan tüm emekçilerimize huzur, sağlık ve güven dolu bir yaşam diliyor, başta üniversitemiz emekçileri olmak üzere tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
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