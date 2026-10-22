Nobel ödüllü Aziz Sancar, Mardin Artuklu Üniversitesinde şeref defterini imzaladı

Nobel ödüllü Aziz Sancar, Mardin Artuklu Üniversitesinde şeref defterini imzaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, Mardin Artuklu Üniversitesini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Ziyarete Mardin Valisi Tuncay Akkoyun da eşlik etti; MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Sancar'a 'Artuklular' kitabını takdim etti.
Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Mardin Artuklu Üniversitesini (MAÜ) ziyaret etti.
Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, MAÜ Danışma Kurulu Üyesi ve Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar üniversiteyi ziyaret etti.
Ziyareti kapsamında üniversitenin şeref defterini imzalayan Sancar, üniversiteye başarı dileklerini iletti.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un da eşlik ettiği ziyarette, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar tarafından Sancar'a "Artuklular" kitabı takdim edildi.
Paylaşımda, "Prof. Dr. Aziz Sancar hocamızı üniversitemizde ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyduk." ifadesine yer verildi.