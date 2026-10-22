Nobel ödüllü Aziz Sancar, Mardin Artuklu Üniversitesinde şeref defterini imzaladı

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Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Mardin Artuklu Üniversitesini (MAÜ) ziyaret etti.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, MAÜ Danışma Kurulu Üyesi ve Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar üniversiteyi ziyaret etti.

Ziyareti kapsamında üniversitenin şeref defterini imzalayan Sancar, üniversiteye başarı dileklerini iletti.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un da eşlik ettiği ziyarette, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar tarafından Sancar'a "Artuklular" kitabı takdim edildi.

Paylaşımda, "Prof. Dr. Aziz Sancar hocamızı üniversitemizde ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyduk." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA