Namık Kemal Üniversitesi'nde yaklaşık 3 bin öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı

TEKİRDAĞ'da Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) bünyesinde öğrenim gören 12 Meslek Yüksekokulu'nda yaklaşık 3 bin öğrenci, düzenlenen törenle mezuniyet coşkusu yaşadı.

NKÜ Stadyumunda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde Üniversite öğrencileri velileri stadyumu doldurdu. Yaklaşık 3 bin öğrencinin mezun olduğu törende ilginç pankartlar açıldı. Fenerbahçeli bir öğrenci mezuniyet yürüyüşünde 'Şampiyonluk Gelmeden Mezun Olduk, O Sene Bu Sene' yazılı pankart taşıdı. Fizyoterapi bölümü öğrencileri ise bölümlerine atıf yaptıkları pankartlarla yürüdüler. Namık Kemal Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Bölümünden mezun olan Ebru Topaloğlu, mezuniyete 2 aylık bebeği ile katıldı. Yürüyüşte bebek arabası ile yürüyen Topaloğlu, bebeği ile birlikte kep attı.

Törende konuşan NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, geleceği inşa edecek binlerce mezunu uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Şahin, "Türkiye'nin ve Dünya'nın geleceğini inşa edebilecek donanıma sahip binlerce genç mezunumuzu daha uğurlamanın haklı kıvancı içerisindeyiz. Bu büyük gurur tablosu, evlatlarımızı büyük fedakarlıklarla büyüten velilerimizin, onları ilimle donatan çok değerli akademisyenlerimizin ve Üniversitemizin her kademesinde özveri ile çalışan tüm personelimizin bunda çok büyük emeği vardır. Bu hepimizin ortak eseridir" dedi.

Daha sonra yüksek okulların bölüm birincileri kütüklere isimlerini çaktılar. Bölüm birincilerine NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin tarafından diplomaları ve hediyeleri verildi. Ödüllerin verilmesinin ardından öğrenciler aynı anda kep atarak mezun olmanın coşkusunu yaşadı.

Haber - Kamera: Abdullah YALÇIN / TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı