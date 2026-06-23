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Gaziantep'te traktörün altında kalan kişi öldü

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde, iş yaptığı sırada devrilen traktörün altında kalan 46 yaşındaki Übeyt Yener, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Übeyt Yener (46) Dayıdağı Mahallesi'nde, iş yaptığı sırada devrilen traktörün altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan Yener, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
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