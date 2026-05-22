Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mehmet A. idaresindeki 27 PN 245 otomobil, Dutlu Mahallesi'nde Rıfat Ö. yönetimindeki 27 V 3855 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu