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Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Zafer Bayramı dolayısıyla esnafa bayrak hediye etti

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Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilçe esnafına Türk bayrağı hediye etti. Bayrak dağıtımıyla birlikte ev ve işyerleri bayraklarla süslendi.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ilçe esnafıyla esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti.

Doğan, Zafer Bayramı'nı kutladığı esnafa bayrak hediye ederek bu akşam Hatice Kübra Cami önünde başlayacak olan fener alayına davet etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde ev ve işyerlerinin bayraklarla donatılmasını hedeflediklerini ve bu amaçla bayrak dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Milli ve manevi değerlerimize verdiğimiz öneme dikkat çekmek amacıyla ilçemizde bulunan esnaflarımıza şanlı Türk bayrağımızı hediye ettik. Şehrimizde bayram coşkusunun hissedilmesi amacıyla iş yerleri ve evler de bayraklarla süslendi. İlgi ve alakalarından dolayı tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Ali Doğan Nizip Politika Güncel Haberler

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