Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, vatandaşlarla bir araya geldi

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Regaip Kandili dolayısıyla Keşfi Camisi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların kandilini tebrik eden Perçi, Regaip Kandili'nin manevi iklimine dikkati çekerek, bu mübarek gecenin birlik, beraberlik ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olmasını temenni etti.