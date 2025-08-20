Niksar Kaymakamı Perçi, Köy Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, çeşitli köyleri ziyaret ederek halkla bir araya geldi, talepleri dinledi ve destek sözü verdi.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Kümbetli, Günlüce, Oluklu, Eryaba Teknealan, Bayraktepe, Budaklı, Tepeyatak, Sorhun köylerini ziyaret etti.

Ziyareti sırasında köylerin genel durumu hakkında muhtarlardan bilgi alan Kaymakam Perçi, köy halkı ile sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu.

Köy halkından gelen talepleri dinleyen Kaymakam Perçi, "İmkanlar dahilinde elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Yapılan ziyaretten memnun olduklarını belirten köy sakinleri ve muhtarlar Kaymakam Perçi'ye teşekkür etti.

Ziyarette Kaymakam Perçi'ye, AK Parti Niksar İlçe Başkanı Akif Karataş, İl Genel Meclis Üyesi Tahsin Çavuş, İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Eraslan, Özel İdare Müdürü Recep Arslan eşlik etti.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
