Niksar Kaymakam Perçi, yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, ilçede yapımı devam eden eğitim ve sosyal hizmet yatırımlarında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Perçi, ilk olarak yapımı süren 4-6 Yaş Kur'an Kursu inşaat alanını ziyaret etti. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Perçi, inşaat sahasında incelemelerde bulunarak projenin ilerleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra 15 Temmuz Şehit Erdem Diker Anadolu İmam-Hatip Lisesi Yurdu inşaat alanını ziyaret eden Perçi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yurt inşaatının planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının önemine dikkati çeken Perçi, öğrencilerin daha modern ve güvenli imkanlara kavuşması adına çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Kaymakam Perçi, İlçe Özel İdare Bakımevi inşaat alanında da denetimlerde bulundu. Yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Perçi, projelerin ilçeye önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.