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Nijerya'da son 3 ayda 662 terörist etkisiz hale getirildi

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Nijerya ordusunun nisan-haziran aylarında Boko Haram ve ISWAP'a yönelik operasyonlarında 662 terörist öldürüldü, 370 terörist teslim oldu, 951 sivil kurtarıldı.

Nijerya ordusunun, ülkede son 3 ayda düzenlediği operasyonlarda, terör örgütleri Boko Haram ile DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP mensubu 662 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

???????Savunma Medya Operasyonları Direktörü Tümgeneral Michael Onoja, yaptığı yazılı açıklamanda, ordunun, nisan-haziran aylarında ülkenin farklı bölgelerinde Boko Haram ve ISWAP'a karşı çeşitli operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Onoja, bu süre zarfında yürütülen operasyonlarda 662 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda teröristin de yaralandığını ifade etti.

Operasyonlar kapsamında 370 teröristin orduya teslim olduğunu aktaran Onoja, teröristlerin rehin aldığı 951 sivilin kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Onoja, operasyonlarda 1084 teröristin gözaltına alındığını, teröristlere ait onlarca silah ile önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Lakurawa, Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
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