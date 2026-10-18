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Nijerya'nın Borno eyaletinde ISWAP'ın döşediği mayın patladı, 8 asker öldü

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Nijerya'nın Borno eyaletinde Kinuba köyünde ISWAP'ın döşediği mayın, asker taşıyan aracın geçişi sırasında patladı. Patlamada 8 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda asker de yaralandı.

Nijerya'nın Borno eyaletinde yola döşenen mayının patlaması sonucu 8 asker yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın Borno eyaletine bağlı Kinuba köyünde döşediği mayın, asker taşıyan aracın geçişi sırasında patladı.

Patlamada 8 asker hayatını kaybetti, çok sayıda asker de yaralandı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA
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