Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim

Zelenskiy'den Putin'in Türkiye'de müzakere çağrısına yanıt
DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak

Tuncer Bakırhan, PKK'nın kongre kararları için tarih verdi!
Avrupa bu görüntüyle sarsıldı! Macron, Starmer ve Merz trende kokain mi kullandı?

Kokain mi kullandılar? Üç liderin seyahatinde dikkat çeken detaylar
Dairede doğalgaz parladı, panikleyip 7'nci kattan atladı

Her şey bir anlık panikle oldu! 7'nci kattan aşağıya atladı

Nijerya'da Silahlı Saldırılar: 23 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Silahlı Saldırılar: 23 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 23 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırılar, hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi çobanları tarafından köylere yapıldı. Önceki saldırılarda da benzer şekilde çok sayıda can kaybı yaşanmıştı.

Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kwande Bölge Yetkilisi Dr. Ray Anumve, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi çobanlarının Kwande bölgesindeki köylere saldırılar düzenlediğini belirtti.

Anumve, saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 23 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırılarda çok sayıda evin kundaklandığını aktaran Anumve, silahlı kişilerin köylülerin gıdalarını da gasbettiğini söyledi.

Benue eyaletinde hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Silahlı kişilerin, Nisan'da Benue eyaletinde düzenlediği saldırılarda 100'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin farklı bölgelerine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını tehdit ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nottingham Başkanı, 29 yıl sonra Avrupa'ya götüren hocayı azarladı! Taraftar hocaya sahip çıktı

Başkan ve hoca, saha ortasında tartıştı
Son dakika golü sahayı karıştırdı! Çevik kuvvet sahaya indi

Son dakika atılan gol sonrası ortalık mahşer yerine döndü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Fatih Terim'in Al Shabab'ı Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi

Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.