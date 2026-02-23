Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 10 kişi öldü
Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 10 kişi yaşamını yitirdi. Olay, Jol ve Dorowa Babuje köylerine yönelik saldırıyla gerçekleşti. Güvenlik güçleri bölgeye intikal etti.
Nijerya'nın orta kesimindeki Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.
Berom Gençlik Derneği Başkanı Solomon Dalyop, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin eyaletteki Jol ve Dorowa Babuje köylerine saldırdığını kaydetti.
Dalyop, saldırılarda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.
Dalyop, saldırı ihbarı üzerine eyaletteki güvenlik güçlerinin bölgeye gittiğini ifade etti.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.