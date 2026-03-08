Haberler

Nijerya'da 45 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen operasyonda, silahlı çetelerle girilen çatışmada 45 saldırgan etkisiz hale getirildi. Çatışmalarda bir yüzbaşı ve iki askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen operasyonda 45 silahlı çete üyesi öldürüldü.

Katsina eyaleti hükümetinden yapılan açıklamada, 5 Mart'ta komşu Zamfara eyaletinden gelen silahlı çete üyelerinin bölgede sığır çalma girişiminin ardından çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, saldırganların 6 Mart'ta yeniden bölgeye geldiği ve ordunun İleri Operasyon Üssü'nde konuşlu birliklerle karşılaştığı aktarıldı.

Güvenlik güçleri ile silahlı çeteler arasında çıkan çatışmada 45 saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, çatışmada bir yüzbaşı ile iki askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Nijerya'nın kuzeyinde, özellikle Katsina ve Zamfara eyaletlerinde, silahlı çetelerin köylere yönelik saldırıları ve hayvan hırsızlığı olayları sık sık yaşanıyor.

Nijerya uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde hem silahlı çetelerin hem de terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
Haberler.com
500

